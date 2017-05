Lite pessimistisk musikkbransje tross digitalisering

– Pessimismen var påfallende samstemt i 2007. Det var liten tro på musikkbransjens fremtid, men etter hvert kom bransjen på høyden med den digitale utviklingen, sier Daniel Nordgård til forskning.no.

Nordgård er forsker ved Universitetet i Agder (UiA) og disputerte nylig med en avhandling om hvordan digitale endringer har påvirket musikkbransjen.

Utgangspunktet for avhandlingen var samtaler mellom musikkprodusenter, platedirektører, journalister og akademikere fra Europa og USA som ofte reiste til Kristiansand i årene 2007 til 2012.

Initiativet kom fra UiA-professor og musiker Bendik Hofseth. Sammen med tidligere Pink Floyd-manager Peter Jenner, samlet han flere av de fremste internasjonale aktørene innen musikkbransjen til samtaler om musikkindustrienes fremtid.

Hensikten var å finne ut hvordan et nytt masterprogram for musikkmanagere kunne bygges opp på UiA. I tillegg ble Kristiansand Roundtable Conferences et samlingssted hvor bransjefolk luftet frustrasjoner og drøftet løsninger på musikkbransjens utfordringer i en ny tid.