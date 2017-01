Leteaksjon etter kvinne i Arendal avsluttet

ARENDAL: Store redningsressurser deltok i søket etter ei kvinne i 50-årene, som ble meldt savnet ved Nedenes i Arendal tirsdag.

Onsdag morgen opplyser operasjonsleder Per Kristian Klausen at kvinnen har meldt seg for familien.

– Hun kom spaserende inn døra hjemme, som om ingenting hadde hendt. Hun anmeldes for falsk nødmelding, og vil sannsynligvis få et erstatningskrav, sier Klausen.

Politiet fikk melding klokken 05.16 om at kvinnen var kommet til rette, og avsluttet da søket. Leteaksjonen ble varslet av politiet klokken 20.20 kvelden før.

– Vi avblåste hundesøket litt tidligere, sier Klausen.

Søkte med hund

Et Sea King-helikopter ble tirsdag kveld satt inn i søket, og både Sivilforsvaret i Aust-Agder og Norske Redningshunder var blant de som bisto politiet i leteaksjonen. Politiet hadde også egen hundepatrulje på stedet.

– I alt sju hundeførere med redningshunder skal delta i søket, sa operativ leder Kent Rabben ved Norske Redningshunder til Fædrelandsvennen tirsdag kveld.

Klokken 00.30 var kvinnen fortsatt ikke funnet.

– Søket fortsetter utover natten, opplyste operasjonsleder Per Kristian Klausen ved Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen da.