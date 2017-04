Legger ned passkontorer i Agder

AGDER: – Dette er et pålegg fra politidirektoratet for å skape robuste og bærekraftige enheter som har kompetanse til å innfri krav som Riksrevisjonen har stilt, sier Lindeberg i en pressemelding.

I dag er det i Vest- og Aust-Agder sju steder hvor det utstedes pass, i Kristiansand, Arendal, Mandal, Flekkefjord, Lyngdal, Tvedestrand og Valle.

Vil ha tre passkontorer

Kirsten Lindeberg, politimester i Agder politidistrikt, har besluttet at det i fremtiden kun skal være passkontorer, i Kristiansand, Arendal og Farsund.

Det legges altså ned fem kontorer på Sørlandet - og opprettes ett nytt i Farsund.

– Hensyn til innbyggernes sikkerhet gjør at vi må få spesialkompetanse på færre steder. Kombinasjon av ny teknologi og økt kompetanse vil redusere muligheten for å opprette falske ID-er, noe som er et stort samfunnsproblem i verden i dag, sier Lindeberg i pressemeldingen.

Trinnvis reduksjon

Nedleggelsen av de fem passkontorene og opprettelsen av det nye skal skje trinnvis i 2018.

Ifølge Agder politidistrikt vil over 90 prosent av befolkningen ha 45 minutters kjøretid til sitt nærmeste passkontor når det gjenstår tre kontorer i landsdelen.