Lege ble truet med sprøytespiss - fryktet hiv og hepatitt

FARSUND: Klokka var begynt å nærme seg midnatt en augustkveld i år, da en 46 år gammel mann kom inn på legevakten i Farsund og truet til seg medikamenter fra legen som var alene på vakt. Inne på legevakta, dro den rusavhengige mannen opp en kanyle fra lomma, og holdt den mot legens hals mens han aggressivt forlangte medisiner.

Ettersom legen kjente til mannens rusmisbruk, vurderte han at det kunne være fare for blant annet hepatitt C og hiv dersom han ble stukket, skriver Lister tingrett i sin dom.

Vurderte rømningsveier

Legen vurderte dermed sine handlingsalternativer: Skyvedørene ved inngangen anså han til å være for trege til at han kunne løpe ut av bygningen. Å løse situasjonen med vold var også for risikabelt. Han låste derfor seg selv og mannen inn på legekontoret, og låste opp et medisinskap der han tillot 46-åringen å forsyne seg.

Mannen injiserte straks to ampuller morfin rett i brystet, og tok med øvrige medikamenter i lomma.

Da legen trodde det hele var over, måtte han i tillegg drenere en byll under mannens fot, før 46-åringen forsvant ut fra legevakta.

Ble knivstukket i sommer

På utsiden ventet mannens stefar, som hadde fått beskjed om å kjøre ham til legevakta på grunn av et sår fra en knivstikking i juli i år. Den 46 år gamle mannen ble da knivstukket av sin bror på åpen gate i Vanse, og ble livstruende skadet i hendelsen. For tre år siden knivstakk han selv sin bror etter en krangel om en 500-lapp. Han har også flere dommer for blant annet narkokriminalitet, trusler og vold på seg fra tidligere.

46-åringen har i retten uttrykt at han husker lite fra ranet, og kan ikke huske at han brukte en kanyle til å true legen. Han beklaget seg for det han måtte ha gjort. Etter en vurdering gjort av rettspsykiatriske sakkyndige, konkluderer Lister tingrett med at mannen var tilregnelig da ranet skjedde. Han er dømt til seks måneders fengsel for ranet, og for å ha truet en ansatt i Farsund kommune i juni i år med å skulle kutte henne i halsen med en skalpell fordi hun ikke fikk tak i mannens kontaktperson i kommunen over telefon.

Mannen får et fradrag i straffen på 132 dager for tiden han satt i varetekt.