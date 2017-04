Lastebil stjålet fra Evje i natt

EVJE OG HORNNES: Etter det Fædrelandsvennen får opplyst er det gått ut varsling til alle politidistrikter om tyveriet av lastebilen.

Lastebilen som ble stjålet tilhører Odde Sagbruk, og sto parkert på Evje da den ble stjålet. Operasjonsleder i Agder-politiet, Martin Ugland, sier til Fædrelandsvennen at politiet etterforsker saken som et vanlig bilbrukstyveri.

– Det har den siste tiden blitt stjålet et par mindre lastebiler fra Sørlandsparken, i tillegg til at et par lastebiler har blitt forsøkt stjålet. Det er greit å få med seg publikum i slike saker, sier Ugland.

Tyveriet ble meldt mandag morgen.

– Jeg begriper ikke hvorfor de har tatt lastebilen, sier Ronny Madsen, daglig leder i Odde Sagbruk til Fædrelandsvennen.

Lastebilen er lett å kjenne igjen, med en karakteristisk rødfarge og tydelige reklameskilt.

Sagbruket ligger på Sindremoen, nord-øst for Evje sentrum, og er ikke synlig fra rv 9. Madsen antar at tyvene må ha spanet i området før de slo til.

Han antar at lastebilen ble borte mellom klokken 03 og 06 natt til mandag.

– Naboer sier de hørte noe som minnet om lyd fra en lastebil som kjørte bort fra området i natt, sier Madsen.

Bilen har en verdi på 7–800.000 kroner.

Saken oppdateres.