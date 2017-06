Lastebil og bil i trafikkuhell på E 18 ved Sørlandsparken

KRISTIANSAND: Klokken 14.46 fikk politiet melding om et trafikkuhell i Timenesbakken på E 18 ved Sørlandsparken i østgående løp.

– Bil og lastebil involvert. Ingen personskade, opplyser politiets operasjonssentral.

– Det er noen trafikale utfordringer, opplyser politiet som er på stedet.

Skader på begge sider

Et vitne på stedet sier til Fædrelandsvennen at bilen først har truffet vogntoget, deretter autovernet på venstre side, for så å treffe vogntoget en gang til.

Et annet vitne forteller at det klokken 15.10 er lange køer ut fra byen fram til ulykkesstedet.

Politiet opplyser at ett kjørefelt er stengt og at bilberging er rekvirert og på vei.