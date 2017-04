Lastebil mistet hjulet på E 39 – En person til legevakten

SØGNE: Klokka 09.53 fikk politiet melding om at en lastebil hadde mistet hjulet på E 39 like vest for Tangvall.

– Hjulet traff en personbil. Foreløpig meldes det om mindre personskade, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt.

En person ble sendt til legevakten for en sjekk. Ett kjørefelt ble foreløpig sperret på stedet.

– Politiet er på stedet. Bilberger er på vei og VTS er varslet, melder operasjonsleder.

Klokka 10.48 meldte politiet at ulykkesstedet var ryddet.

– Lastebilen er blitt tauet inn til teknisk undersøkelse hos biltilsynet. Vi oppretter en sak på forholdet, sier operasjonsleder.