Kvinne (39) dømt for overgrep mot sønn (10)

KRISTIANSAND: Kvinnen må i tillegg betale sønnen 200.000 kroner i erstatning.

– Min klient er uenig i utfallet og har allerede bestemt seg for å anke dommen, sier kvinnens forsvarer, advokat Øyvind Aas.

39-åringen er dømt for å ha forgrepet seg på sønnen en rekke ganger fra høsten 2014 og fram til januar 2016. Overgrepssaken ble avdekket da 39-åringens sønn betrodde seg til skolens helsesøster, dagen etter at mora skal ha truet med å drepe sønnen og brenne ned huset.

Kvinnen kunne selv ikke huske å ha fremsatt disse truslene, men retten mener sønnens forklaring er troverdig og legger til grunn at uttalelsene fant sted.

Drev intime undersøkelser

To uker etter betroelsen ble kvinnen pågrepet. Sist uke møtte 39-åringen i Kristiansand tingrett. Hun nektet da for å ha gjort noe straffbart.

39-åringen fortalte at hun i det aktuelle tidsrommet fikk en stadig sterkere overbevisning om at sønnen ble utsatt for overgrep av sin eldre bror. For å få klarhet i dette begynte hun å foreta intime undersøkelser av sønnen.

Ifølge dommen ble sønnen utsatt for slike undersøkelser nesten daglig. Moren skal også ha slått ham og kommet med nedsettende kommentarer.

Ikke seksuelt motivert

Kvinnen skal også ved en rekke anledninger ha sagt til sønnen at han var homo og at han «hadde vært homo med broren». Sønnen har forklart at mora var sint og anklagende når hun kom med disse utsagnene og at han ble svært lei seg.

Retten trodde på kvinnens forklaring om bakgrunnen for undersøkelsen og legger til grunn at handlingene ikke var seksuelt motivert. Undersøkelsen var imidlertid «så inngripende og så krenkende at det overhodet ikke kan ses på som en omsorgshandling», bemerker retten.

Retten fant det bevist at en av undersøkelsene var så inngripende at kvinnen må dømmes for seksuell omgang med et barn under ti år.

Bor fremdeles hos moren

I straffeutmålingen har retten lagt vekt på at overgrepene har skjedd i guttens hjem. Retten viser også til at 39-åringen har etablert et regime som var preget av vold, trusler og krenkelser, og at sønnen ikke visste når han kunne bli utsatt for nye overgrep.

I dommen fremgår det at 10-åringen bodde midlertidig hos sin far etter at moren ble pågrepet og siktet. I november 2016 flyttet gutten tilbake til moren, hvor han fremdeles bor. Ifølge dommen var tilbakeføringen basert på en enighet mellom foreldrene og barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten skal ha opprettholdt kontakten med gutten etter at han flyttet tilbake til moren.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med guttens bistandsadvokat, som ikke ønsker å kommentere dommen.

Traumatisk barndom

39-åringen forklarte i retten at hun har slitt med depresjon på grunn av overgrep hun selv ble utsatt for som barn. Hun er opprinnelig fra Irak og kom til Norge for over ti år siden. Kvinnens vanskelige oppvekst i hjemlandet har fått noe betydning i formildende retning. Det samme har kvinnens ekteskap, som har vært preget av turbulens og sterke konflikter. Hun og mannen er nå skilt og bor på forskjellige adresser.

Kvinnen har gjennomgått en rettspsykiatrisk undersøkelse, som har konkludert med at hun ikke var psykotisk i gjerningsøyeblikket og at hun dermed er strafferettslig tilregnelig.