Kutt av vannscooterregler endelig ut på høring

Det er tillatt å kjøre vannscooter hvis man holder 400 meter avstand fra land på sjøen. I vassdrag og innsjøer er grensen 500 meter.

Det er forbudt å kjøre vannscooter i verneområder.

Det er tillatt å kjøre maks fem knop i farleder korteste vei gjennom forbudsbeltene (400 meter fra land) for å komme ut til lovlige områder. Dersom det ikke foreligger en farled nær stedet vannscooteren starter fra er det tillatt å kjøre ut gjennom forbudsbeltet utenom farled over en avstand på inntil 1000 meter dersom man velger korteste vei og holder seg minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet.

Transportetappe er ikke tillatt i elvestrekninger, innenfor badebøyer i oppmerket badeområde eller i verneområder.