Kristiansander kan bli ny Oslo-biskop

OSLO: Det melder Oslo bispedømme fredag.

Den utflyttede kristiansanderen Anne-May Grasaas var i 2012 kandidat som ny biskop i Agder, men tapte for Stein Reinertsen.

I 2013 ble Grasaas domprost i Oslo og har vært nest i rekken etter biskop Ole Christian Kvarme.

I tillegg til 61-åringen er disse nominert til stillingen når Kvarme slutter: Kåre Rune Hauge, sogneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet, Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, Sturla J. Stålsett, professor ved Det teologiske menighetsfakultetet, og Kari Veitebergn, bymisjonsprest.

Grasaas er utdannet ved Det teologiske menighetsfakultetet. Hun har vært prest i Trefoldighetskirken i Oslo og daglig leder for Den Evangeliske Lutherske Frikirkes ytremisjon. Hun har også har arbeidet for Ungdom i Oppdrag.

– De (nominerte) representerer et bredt spenn i bakgrunn og profil og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop i Oslo bispedømme. Vi vil takke alle som har stilt seg til disposisjon til denne viktige posisjonen, både for kirken og for samfunnet, sier leder i Oslo bispedømmeråd Gard Sandaker-Nielsen til kirken.no.