Konteinerskipet gjorde en u-sving før kollisjonen utenfor Japan

Årsaken til ulykken, som skjedde sørvest for Yokosuka, er ennå ikke kjent. Det var den amerikanske jageren USS Fitzgerald som kolliderte med konteinerskipet ACX Crystal, som seiler under filippinsk flagg.

Logger over skipstrafikken i området tyder på at ACX Crystal gjorde en plutselig u-sving om lag 25 minutter før kollisjonen, skriver BBC. Årsaken til kursendringen er ikke klarlagt. Skipet holdt om lag 14 knop, rundt 27 kilometer i timen, da det kolliderte med det amerikanske marinefartøyet.

USS Fitzgerald er nå tilbake i sin hjemmehavn i Yokosuka sør for Tokyo. Skipet tok seg fram for egen maskin, men med redusert framdrift som følge av store skader på fartøyets styrbord side under vannoverflaten. Sju medlemmer av mannskapet er savnet.

Konteinerskipet har lagt til ved Oi-kaia i Tokyo, der mannskapet nå avhøres om ulykken av japanske sjøfartsmyndigheter. Skipet, som er langt større enn USS Fitzgerald, ble påført noen bulker og skraper. Mannskapet på 20 er uskadd, ifølge det japanske shippingselskapet Nippon Yusen KK.

Ødeleggelser

Den amerikanske 7th Fleet, som jageren tilhører, opplyser at kollisjonen ødela to kahytter, et teknisk rom og skipets radiorom. De fleste av de mer enn 200 sjøfolkene om bord var sov i kahyttene da kollisjonen fant sted nattetid.

Vann pumpes ut av oversvømte områder om bord, og der er uklart hvor lang tid det vil ta før det er mulig å ta seg inn i det knuste området på høyre side av fartøyet, opplyser US Navy.

Skipssjefen ombord på USS Fitzgerald, Bryce Benson, ble fløyet til sykehus med hodeskader etter kollisjonen. Tilstanden er stabil. To andre mannskapsmedlemmer fikk kutt og skrammer og ble også evakuert med helikopter.

– Akkurat nå fokuserer vi på to ting: Skipets sikkerhet og sjøfolkenes velferd, sier admiral Scott Swift i den amerikanske stillehavsflåten.

Sprang lekk

USS Fitzgerald tok inn vann etter kollisjonen 56 nautiske mil (103 kilometer) sørvest for Yokosuka, men mannskapet fikk stabilisert situasjonen.

Den japanske kystvakten opplyser at nødmeldingen fra ACX Crystal kom klokken 2.20 lokal tid.

Et annet amerikansk marinefartøy i området, USS Dewey, ble sendt for å bistå og hente med seg mannskapet fra det ødelagte fartøyet. Japanske marine- og kystvaktfartøy ble også sendt til stedet for å bistå.

Avansert

USS Fitzgerald er en jager av Arleigh Burke-klassen. Den er 154 meter lang og blant utstyrt med krysserraketter og det avanserte kampsystemet Aegis, et system som også er installert på Norges nye fregatter. Det er ikke kjent hvor marinefartøyet skulle.

Konteinerskipet ACX Crystal er 222 meter langt og var på vei mellom Nagoya og Tokyo.