Kongen er forsinket til Sørlandet

KRISTIANSAND: Hans Majestet Kong Harald skulle etter planen lande på Kjevik ved 10-tiden mandag formiddag. Ny tid for ankomst er 11.45.

På grunn av snøværet på Østlandet, vil kongen trolig ankomme Kjevik noe forsinket.

Der blir han møtt av blant andre Blekkulf barnehage med den flerstemte sangen «Hurra for kongen».

Etter det Fædrelandsvennen forstår, vil kongen og hans følge ta av fra Gardermoen tidligst klokka 10.20.

Kongen og hans følge bruker et fly fra Forsvaret for å minimere forsinkelsen mest mulig.

Så langt er forsinkelsen i programmet på halvannen time, ifølge fylkesmann Stein A. Ytterdahl.

Han gjør det også klart at det betyr forkortelser i programmet, men så langt er det ikke klart hva som eventuelt blir kuttet ut eller kortet ned på.

Starter i Songdalen

Det storfine besøket starter i Songdalen, og fortsetter i Vennesla. Etter det besøker Hans Majestet Haraldvigen – som også er oppkalt etter ham.

Kollstad, Reidar

Fædrelandsvennen sender direkte fra hele kongebesøket, og sendingen kan du følge øverst i denne artikkelen.

– Det er ikke så ofte vi får kongebesøk her på Sørlandet, men når det skjer er det viktig at vi dekker det skikkelig i alle kanaler. Vi har en meget populær konge, så jeg er sikker på at mange ønsker å få med seg begivenheten, selv om de ikke har mulighet til å møte opp på stedene majesteten besøker, sier nyhetsredaktør Jonas Mjaaland i Fædrelandsvennen.

– På en mandag er mange på jobb og skole, da synes vi det er fint å kunne gi leserne muligheten til å være med på direkten gjennom hele dagen, legger han til.

Kongeparet besøkte Kristiansand på sin jubileumsreise i juni. Du kan lese mer om det her.

Hele programmet for kongebesøket:

Programmet i Songdalen:

Før besøket i Vennesla er kongen i Songdalen. Her blir programmet slik:

Porsmyr bygdetun kl. 11.00

Hans Majestet Kong Harald tas imot og ønskes velkommen av ordfører Johnny Greibesland.

Blomsterbarn: Rina-Liora Niyo, 4. trinn v/ Oasen skole. Sander Haakon Haugen Hansen, 4. trinn v/Rosseland skole.

Det blir guidet omvisning på Porsmyr bygdetun ved leder Porsmyrs venner Berit Undis Mølland, og formann av stiftelsen Oddbjørn Follerås.

Haugenparken kl. 11.30

Konferansier Julia Tyrkiel, elev ved Songdalen ungdomsskole.

3. trinn på Tunballen skole synger.

Det blir kulturelt innslag, folketoner og dikt v/Ragnhild Furholt og Paal-Helge Haugen og dans med elever fra Songdalen ungdomsskole.

Noden ungdomsklubb kl. 12.00

Ønskes velkommen til Noden av Vetle Åsen Theland som representerer Songdalen ungdomsråd, kulturkonsulent Ane A. Seljeset og ungdomsleder Dejan Vasic.

Presentasjon av kunstutstilling laget av kulturskoleelever v/Martine Olsen Steig og Terese Singnahl.

Musikkinnslag av kulturskoleelever Espen Alan Garriott og Katrine Lislevand Pavljuk.

Film fra elever ved Birkelid læringssenter «Kanskje kommer kongen»

Programmet i Vennesla:

Kl 1300 Ankomst Vennesla

Hans Majestet Kong Harald tas imot av ordfører Torhild Bransdal

Blomster overrekkes av Mari Bransdal Lie, 2. trinn v/ Kvarstein skole

Vennesla skolemusikkorps spiller

Barnehagekor synger Løveloven ved Øvre torg

Kultursjef Arnstein Håkonsen ønsker velkommen til kulturhuset

Lunsj ved kulturhuset

Smååsane barnehage og Jannicke Usterud fremfører Venneslasangen

Musikkinnslag v/Filip Bråthen Hansen

Ankomst kantine ved svømmehallen

Markus Bjerland fra Moonlight avdeling Øvrebø ønsker velkommen

Innslag svømmehall hvor Vennesla svømmeklubb har aktivitet i bassenget.

Presentasjon av Vennesla kommune sitt arbeid med barn og unge

Satsning "Inkluderende Læringsmiljø" ved Steinar Harbo sammen med elever ved Vennesla ungdomsskole.

Moonlight og Venneslamodellen ved Raymond Bærø

Innslag ved kulturskolen

Kl 1500 Avreise Vennesla

Haraldvigen

Kongen avslutter sin dagstur på Sørlandet med et besøk til Haraldvigen, Røde Kors sitt leirsted utenfor Kristiansand.

Her er ikke programmet offentliggjort i detalj ennå, men det skal foregå fra kl 16.00 til 18.00.