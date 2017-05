Kollisjon på Vesterbrua - trafikken står gjennom Kristiansand

KRISTIANSAND: Klokken 15.34 fikk politiet melding om flere biler som hadde kollidert på E 18 Vesterbrua i østgående retning.

– Ingen personskade, men ett felt er stengt, opplyser politiet.

Et vitne forteller til Fædrelandsvennen at fire biler er involvert. Flere personer går mellom bilene på europaveien like før Baneheitunnelen.

03811-tipser

– Påkjørsel bakfra som igjen har forårsaket kjedekollisjon, opplyser politiet.

Ulykken har skjedd ved avkjøringsfeltet like før Baneheitunnellen. Bergingsbil er bestilt, opplyser politiet på Twitter.

Ifølge Google Maps står trafikken helt fra Vågsbygdporten til over Varoddbrua.

Trafikken går også svært langsomt flere steder i Kvadraturen klokka 16.15.

