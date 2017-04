Kjørte i 96 km/t i 60-sonen

AGDER: Utrykningspolitiet har avholdt flere kontroll på veiene i Agder i dag.

Klokka 17.35 kom resultatene fra riksvei 9 ved Grendi i Bygland.

En person mistet førerkortet etter å ha kjørt i 96 km/t i 60-sonen. Vedkommende er anmeldt for forholdet.

111 km/t i 70-sone

I tillegg ble det delt ut seks forenklede forelegg.

På E 18 ved Goderstad i Tvedestrand har det vært kontroll i tidsrommet 16.00 til 19.30.

En bilist mistet lappen etter å ha kjørt i 111 km/t i 70-sonen.

Gebyr for mobilbruk

I tillegg ble det delt ut 18 forenklede forelegg for fart, sju for mobilbruk, samt to gebyrer for manglende beltebruk.

Tidligere i dag ble det avholdt kontroll på fylkesvei 415 ved Selåsvatn i Åmli.

15 bilister fikk bot for å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 85 km/t i 60-sonen.