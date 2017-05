Idrettstrener dømt for voldtekt

AUST-AGDER: Nå er mannen dømt til fengsel i fire år og tre måneder, der ett år og tre måneder er betinget med en prøvetid på fem år.

Agderposten skriver at idrettstreneren er dømt for seksuell omgang med den mindreårige jenta. Men fordi hun var under fjorten år da dette skjedde, regnes overgrepet som voldtekt.

Retten mener det er skjerpende at mannen utnyttet tillitsforholdet som var mellom ham som trener og jenta.

Ifølge dommen skal jentas foresatte fått mistanke og bedt ham holde seg langt unna.

Men forholdet skal ha fortsatt og han fikk henne til å ta nakenbilder av seg selv og sende ham.

Mannen må ut med 120.000 kroner i erstatning til jenta dersom dommen blir stående. Han har fra første stund erkjent forholdet han nå er dømt for.