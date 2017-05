Hytte utbrent etter lynnedslag

GRIMSTAD: 07.06 søndag morgen fikk brannvesenet melding om at ei hytte i Ruagerveien er overtent. De er nå på stedet.

Brannvesenet meldte klokken 07.31 at det ikke skal være noen personer i bygget. Operasjonsleder i Agder politidistrikt John Repstad forteller at mye tyder på at brannen kan ha oppstått etter lynnedslag.

– Nabohytta har også skader i forbindelse med det elektriske anlegget, som kan tyde på at det kan ha vært et lynnedslag som har forårsaket brannen, sier Repstad.

– Vanvittig smell

Innsatsleder Lennart Tønnesen sier at flere naboer i området våknet etter det som blir beskrevet som et vanvittig smell.

– Det var en nabo som varslet om brannen etter et vanvittig smell. Vi vet ikke nøyaktig hvor lynnedslaget har truffet, men det har gått gjennom det elektriske anlegget, og slått ut i kontaktene, sier Tønnesen.

Det har ikke vært mulig å redde hytta, men brannvesenet har klart å hindre brannen i å spre seg til to boder ved hytta.

– Eieren bor ikke i Grimstad, og var ikke til stede da det begynte å brenne. Han vil ikke møte noe hyggelig syn når han kommer, slår innsatslederen fast.

Marie Kalvehagen

Det vil nå bli foretatt en kontrollert nedbrenning. Fædrelandsvennens reporter på stedet sier at hytta lenge sto i full fyr og at det bare er en vegg som står igjen.

Politiet melder at det også har vært tilløp til brann i en annen bolig i nærheten, og det er avdekket skader på elektriske anlegg. De ber folk om å sjekke hytter og hus.

