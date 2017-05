Hytte står i full fyr

GRIMSTAD: 07.06 søndag morgen fikk brannvesenet melding om at ei hytte i Ruagerveien er overtent. De er nå på stedet.

Brannvesenet melder 07.31 at det ikke skal være noen personer i bygget. Operasjonsleder i Agder politidistrikt John Repstad forteller at mye tyder på at brannen kan ha oppstått etter lynnedslag.

– Nabohytta har også skader i forbindelse med det elektriske anlegget, som kan tyde på at det kan ha vært et lynnedslag som har forårsaket brannen, sier Repstad.

Marie Kalvehagen

Det vil nå bli foretatt en kontrollert nedbrenning. Fædrelandsvennens reporter på stedet sier at hytta er i full fyr og at det bare er en vegg som står igjen.

Politiet melder at det også har vært tilløp til brann i en annen bolig i nærheten, og det er avdekket skader på elektriske anlegg. De ber folk om å sjekke hytter og hus.

Saken oppdateres