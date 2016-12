Hvem i Mandal har sendt pakke til Betina?

MANDAL/OSLO: – Hvem er «oss i Mandal» som sendte denne lille søte julegaven til Betina? Jeg håper noen av Fædrelandsvennens lesere kan hjelpe til, slik at Betina får julegaven sin. Inntil videre ligger pakken og venter på Postens julegaveservice på Alnabru i Oslo, sier pakkedetektiv i Åse Lerfald i Posten.

Posten

Åser Lerfald er Postens egen pakkedetektiv. Fra midten av desember til et par uker ut i januar jobber hun fulltid med å finne mottakere og/eller avsendere av julepost på avveier.

500 på avveie

– Jeg har arbeidet som julegavedetektiv i 11 år, og har inntrykk av at folk flest er blitt mye flinkere til både å merke og ikke minst pakke inn gavene bedre. Likevel er det rundt 500 julebrev- og pakker som vi må gjøre et arbeid for å finne ut hvor skal leveres, sier Åse Lerfald.

Hun anslår at de klarer å spore opp eierne av 90 prosent av den eierløse juleposten.

Julepapir blir ødelagt

Pakkedetektiven benytter alt fra aviser og Facebook til Postens eget postadresseregister i jakten på de som skal ha eller har sendt pakkene. I tillegg til at folk kan glemme å skrive på pakkene hvor de skal sendes, er den vanligste feilen at innpakningspapiret revner. Det beste er ifølge Åse Lerfald å benytte pappesker eller solid gråpapir med mye tape. Å sende en pakke bare med skjørt julepapir er nesten som å be om at den ikke kommer fram.

Kan ikke åpne pakkene

– Jeg har ikke lov til å åpne pakkene, men kan jo klemme litt på dem. I midten av januar sendes pakkene som vi ikke har funnet eierne til videre til en avdeling som åpner dem og registrerer innholdet. Da hender det at eierne melder seg, sier Åse Lerfald.

Dersom noen vet hvem som har sendt pakken til Betina, kan de komme i kontakt med Postens pakkedetektiv på telefonnummeret 23 14 90 90.

