«Høllen» innstiller driften i sommer

SØGNE: – All rutetrafikk i sommer vil bli innstilt. Vår situasjon har vært for usikker for lenge og vi har verken bemanning eller økonomi til å gjennomføre årets sesong, skriver Høllen Båtruter på sin Facebook-side.

Det var N24.no som omtalte saken først.

Vanligvis går rutebåten «Høllen» fire ganger daglig i sommerperioden, men de forteller nå at all normal trafikk vil bli innstilt i perioden mellom 18. juni og 13. august. De vil kun kjøre i forbindelse med enkelte arrangementer. Selskapet har over lengre tid slitt økonomisk, og varslet i vår at driften har vært truet.

Søker økt tilskudd

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt at selskapet søker økt støtte fra det offentlige. De siste årene har driften gått med underskudd, og de har mottatt driftstilskudd fra Søgne kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Agder Kollektivtrafikk.

Ordfører Astrid Hilde har uttalt at hun ønsker å øke tilskuddet til båten, men med tanke på sommersesongen, ser det ut til at man ikke har klart å finne en løsning.

– Selv om de plutselig kan ordne mer penger nå, er det for seint. Det må skje et under hvis vi skal kjøre som normalt i juli. Vi har ikke folk til å kjøre, sier styreleder Øyvind Karlsen i Høllen Båtruter til n24.no.