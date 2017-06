Her tar politiet mannen de mistenker for ranet

LILLESAND: - Da er mistenkte i saken pågrepet i sentrum av Lillesand. Pågripelsen var udramatisk. Kjøres til arresten Kristiansand, opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane på Twitter.

Da hadde den mistenkte raneren lekt katt og mus med politiet i fire timer. Og kjørt på kryss og tvers i Lillesand på en stjålet moped.

Torbjørn Witzøe

Lillesand Sparebank ble ranet i ettermiddag klokken 14.52. Politiet fikk raskt identifisert raneren. Ingen personer ble skadet. Politiet ønsker ikke å si noe om størrelsen på utbyttet eller hvordan ranet skjedde.

Fungerende banksjef Morten Arentz-Grastvedt sier til Agderposten at det er snakk om et «betydelig beløp».

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi driver nå etterforskning etter ranet, og da er det flere ting som gjenstår, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane.

03811-tipser

Takker publikum for tips

– Det var lokalkunnskap, god etterretning og intens patruljeringen som gjorde at vi lyktes. Og ikke minst tips fra publikum. Vi har fått mange telefoner som har bidratt til at han ble tatt, og det er vi veldig glad for, sier Kleivane.

– Vi fikk melding om ranet cirka klokken 14.50. Da vi kom til stedet var han forsvunnet. Vi igangsatte søk. Forskjellige ting gjorde at vi raskt fikk vite hvem han var, sier Kleivane.

Var nær pågripelse

– Vi ble så oppmerksom på at det var stjålet en moped fra sentrum like etter ranet. Vi var da ganske nær en pågripelse, men fikk ikke tatt ham, sier Kleivane.

– Ut over kvelden fortsatte politiet vår etterretning, patruljering, satte opp kontrollposter og fikk vitneobservasjoner. Vi fikk da kontroll på mopeden og tips om at han var i nærheten, slik at vi kunne pågripe ham, forteller Kleivane.

Torbjørn Witzøe

– Han ble pågrepet utendørs i havneområdet i sentrum. Pågripelsen var udramatisk. Han var ikke i besittelse av våpen. Uklart om han hadde våpen i banken, sier innsatsleder Tom Einar Gausdal.

Mannen ble pågrepet sammen med en annen person, som nå undersøkes av politiet.

03811-tipser

– Pågripelsen skjedde etter mange tips fra publikum. Han har kjørt på kryss på tvers i Lillesand på en moped. Tipset gikk ut på at han kjørte i bar overkropp, bekrefter Gausdal.

Store styrker

Store politistyrker har drevet klappjakt på mannen etter at banken ble ranet like før klokken 15 i ettermiddag. Kriminaltekniker jobber i ettermiddag på åstedet

100 meter fra banken som ble ranet, slo bevæpnet politi inn døra i et leilighetsbygg i Nygårdsgata. Uten resultat.

03811-tipser

Så fikk politiet tips om at raneren hadde kastet genseren, og kjørte rundt på moped i bar overkropp.

03811-tipser

Store politistyrker kjørte mellom sentrum, Tingsaker og Møglestu. Politiet tok oppstilling ved flere strategiske steder i byen. Det ble også søkt med hund rundt forskjellige privatboliger.

Ernest Boswarva

Kjører toppløs på moped

Like før klokken 17 spurte sivile politifolk Camilla Berg Larsen i Kvenndalen ved Møglestu om hun hadde sett raneren kjøre moped eller scooter i bar overkropp i området.

Torbjørn Witzøe

– Jeg hadde ikke sett noen. Men så dukket det opp en mann i bar overkropp i en BMW. Bevæpnet politi kom tilbake til stedet like etterpå, og fikk kontakt med mannen.

– Men han hadde visst ikke noe med saken å gjøre, forteller Camilla Larsen.

Politiet fortsatte deretter jakten i Kirkekleiva. Senere på Tingsaker, Og til slutt i sentrum der mannen ble pågrepet.

03811-tipser

03811-tipser

03811-tipser

03811-tipser

Har du bilder, video eller tips? Kontakt oss på tips@fvn.no eller 03811!

Saken oppdateres.

03811-tipser

03811-tipser