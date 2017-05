SØGNE: Politikerne er nå gått i gruppemøte, etter at de har diskutert hvordan prosessen med bedre samhandling skal drives videre.

I debatten falt mange harde ord.

Janne Birgitte Prestvold

– Dette er en sak som påvirker meg personlig. Jeg blir fysisk dårlig av den. Akkurat det går jo bare ut over meg, men konflikten går også ut over veldig mange andre: Alle ansatte , hele organisasjonen og omdømmet til Søgne. Folk er så leie at de ikke orker å lese mer, sa Torfinn Kleivset (KrF).

Akkurat nå er det pause, etter at politikerne gikk i møte for å prøve å samle seg om et omforent forslag.

Administrasjonens forslag er at 16 personer fra den politiske og administrative toppledelsen i kommunen samler seg til et fire dagers kurs.

Det har Arbeiderpartiet sagt at de ikke ønsker.