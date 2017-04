RISØR: Tre voksne og to barn har blitt reddet etter at en fritidsbåt gikk på et skjær ved Langholmen i Risør.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 15.50.

Alle ombord i båten har blitt hentet på Langholmen i båt, og blir fraktet til Risør med båt.

Saken oppdateres.