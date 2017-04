Fritidsbåt gikk på skjær

RISØR: Tre voksne og to barn har blitt reddet etter at en fritidsbåt gikk på et skjær ved Langholmen i Risør.

Hentet på Langholmen

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 15.50.

Alle ombord i båten har blitt hentet på Langholmen i båt, og blitt fraktet til Risør.

– Redningsskøyta «Inge Steensland» rykket ut til stedet, og brannvesenet sendte også ut sin båt. Før de kom frem hadde ambulansepersonell kommet seg ut til stedet med en privat båt, og fraktet personene uskadet tilbake til Risør, opplyser operasjonsleder Geir Andersen i Agder politidistrikt.

Politiet var langt unna

Politiet skal nå snakke med de involverte for å få klarhet i hva som har skjedd.

– Det gikk heldigvis bra med dem. Vår patrulje var langt unna da det skjedde, og er nå på vei til Risør for å snakke med dem, sier Andersen.

Politiet opplyser på Twitter at de fem involverte personene er fra samme familie, bosatt i Rogaland. De skal ha vært ukjente i skjærgården, og båten har nå blitt berget. Det er ikke mistanke om ruspåvirkning.