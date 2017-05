Flere stjerner til Tour des Fjords – og starten blir på Sørlandet

Minst fem World Tour-lag i sykkel skal delta i Tour des Fjords de kommende årene.

Det kunne Tour des Fjords-general Roy Hegreberg bekrefte overfor TV 2 søndag.

Starter i Farsund

For å få det til blir det flere endringer i Tour des Fjord. Etapperittet skal nå arrangeres over tre dager i stedet for fem.

– Det vil starte i Farsund i Agder neste år, sier Hegreberg til TV 2.

Første etappe går da fra Farsund og har målgang i Kristiansand, mens neste etappe starter i Lindesnes.

Annethvert år

Sørlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane vil få etapper annethvert år, mens Stavanger og Sandnes avslutter sykkelfesten hvert år.

– Med den nye statusen vil jeg hevde at vi de neste fem årene skal arrangere et av Nord-Europas mest attraktive ritt. Med bedre startfelt blir vi også mer interessante for mediene, sier rittdirektør Roy Hegreberg til Stavanger Aftenblad.