Fjord Cat skal seile igjen fra slutten av mai

KRISTIANSAND: - Det er særdeles gledelig at vårt arbeidende team har lokalisert feilen. For alle involverte har det vært avgjørende med en detaljert utredning slik at problemene ble løst fullt og helt, sier konsernsjef Rickard Ternblom i Fjord Line i en pressemelding.

Etter at hurtigferja Fjord Cat ble kansellert på grunn av tekniske problemer 7. april, var ferja kansellert store deler av påska. Den ble deretter tatt midlertidig ut av drift 18. april. Tre dager senere ble Fjord Lines cruiseskip MS Stavangerfjord og MS Bergenfjord satt inn som erstatningsfartøy på overfarten fra Hirtshals til Kristiansand klokken 20.00 på kvelden. Dermed har tre av fire overfarter daglig blitt kansellert.

– Det har vist seg å være en meget kompleks feil som har oppstått, men nå har vi endelig kommet til bunns i problemet, sier konsersjefen videre i pressemeldingen.

– Usannsynlig sammentreff

Med unntak av enkelte dager vil Stavangerfjord og Bergensfjord fortsatt ta med seg passasjerer fra Hirtshals til Kristiansand en gang daglig frem til og med 26. mai. Fra 27. mai skal Fjord Cat igjen seile over Skagerak for full maskin.

Fædrelandsvennen skrev i april at den ene motoren som havarerte, hadde blitt oppgradert for hele 12 millioner danske kroner kun 92 driftstimer før havariet. Deretter havarerte nok en av båtens fire hovedmotorer.

– To av katamaranens fire motorer ble ødelagt på samme tid. Et slikt sammentreff regnes av eksperter som nesten usannsynlig, men likevel er det tilfelle i denne saken, sier Ternblom.