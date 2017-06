Fire personer pågrepet etter biljakt

GRIMSTAD: Ved 21.30-tiden er til sammen fire personer pågrepet. Politiet hadde da søkt etter to menn siden 18.30.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, mottok politiet tips om at en bil plukket opp to personer på Gamle vei i Grimstad.

Fem politipatruljer stanset bilen i enden av Temsesletta. Der ble de to mennene pågrepet. Det ble også sjåføren som plukket opp de to mennene.

Baard Larsen

La ut spikermatte

Det var mandag ettermiddag at en bil unndro seg en UP-kontroll i Fevik. Operasjonsleder Linn Andresen i Agder politidistrikt, opplyste ved 18.30-tiden at de hadde kontroll på bilen og én person, men at de fremdeles søkte etter én eller flere personer.

Innsatsleder Øyvind Fagerli opplyste at flere enheter ble sendt ut for å søke etter bilen.

Bevæpning

Politiet fortsatte jakten helt til Kolbjørnsvik på Hisøy.

– Der forsøkte patruljen å stanse bilen med spikermatte, men det gikk ikke fordi bilen hadde såkalte «run-flat»-dekk. Etter hvert kom patruljen over bilen på Helle, fortalte innsatslederen.

Bilen tok til slutt av fra fylkesveien og inn på en sidevei, men mistet framhjulet som var punktert.

Flere patruljer på stedet

– Bilen kjørte seg fast ved Strubru, øst for Temse. Politiet har kontroll på en person, men leter fremdeles etter en annen person, sa Fagerli.

Politiet var bevæpnet i aksjonen.

– Det er tatt beslutning om bevæpning på bakgrunn av vedkommendes historikk. Vi har ikke grunn til å tro at han er bevæpnet, opplyste Fagerli.

Tre patruljer, samt to hundepatruljer søkte en stund i området.

Skader på bilen

Fædrelandsvennens fotograf på stedet opplyste at bilen hadde fått en del skader.

– Skaden på den ene ruta kom da politiet forsøkte å slå seg inn i bilen på Hisøya, sa Fagerli.

Bilen ble hentet av bilberger mandag kveld.

Fire personer pågrepet

Ved 20-tiden valgte politiet å avslutte leteaksjonen, men ved 20-tiden ble søket igangsatt.

Innsatslederen fortalte at de søkte etter to menn i nærheten av Gamle vei i Grimstad - like i nærheten der bilen ble funnet tidligere på ettermiddagen.

Klokka 21.30 ble altså personene funnet, etter å ha blitt stanset i en bil på Temsesletta. Til sammen er fire personer pågrepet av politiet.

– Vi sjekker nå hvilken tilknytning personene har til sjåføren som plukket dem opp, sier operasjonsleder Linn Andresen.