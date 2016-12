Fem personer dømt etter at innbruddstyv ble torturert

FARSUND: De fem personene er dømt for å ha «straffet» to innbruddstyver etter et innbrudd i en forretning i Farsund i november i fjor.

Totalt sto sju personer tiltalt i den omfattende saken.

To av dem, en kvinne og en mann, er frifunnet, mens fem av dem er funnet skyldige i å ha deltatt i forskjellig grad:

Kvinne (27) ble dømt til fengselsstraff i seks måneder for grove trusler og tvang, men frifunnet for grov vold.

for grove trusler og tvang, men frifunnet for grov vold. Mann (34) ble dømt til fengselsstraff i åtte måneder for grov kroppskrenkelse og grov tvang.

for grov kroppskrenkelse og grov tvang. Mann (27) ble dømt til fengselsstraff i seks måneder for grov kroppskrenkelse og grov tvang.

for grov kroppskrenkelse og grov tvang. Mann (35) ble dømt til fengselsstraff i seks måneder for grov tvang og medvirkning til grov kroppskrenkelse.

for grov tvang og medvirkning til grov kroppskrenkelse. Mann (51) ble dømt til fengselsstraff i 45 dager for trusler og tvang.

10.000 kroner

Butikkeieren, den 27 år gamle kvinnen, utpekes som initiativtakeren.

Hun ble frastjålet 10.000 kroner i kontanter og diverse utstyr under innbruddet, som de to mennene på 19 og 20 år senere har tilstått og blitt dømt for.

Sammen med sin far (51) og mannen som er frifunnet, oppsøkte butikkeieren den ene innbruddstyven (19) hjemme.

Faren holdt en jernstang mot hodet til mannen, og sa at han ville knuse kneskålene og fingrene hans, og alle andre bein på kroppen, dersom han ikke fortalte sannheten om innbruddet.

Samtidig var butikkeieren rasende og ropte til innbruddstyven at hun skulle rive ut øynene hans og at hun hadde lyst til å drepe ham.

Tilkalte hjelp

Overfor butikkeieren og hennes far tilsto 19-åringen innbruddet. Han ble deretter tatt med hjem til den andre innbruddstyven. Også han tilsto.

Innehaveren fikk imidlertid ikke tilbake tyvegodset som hun ville, og ringte derfor til den 34 år gamle mannen for å få hjelp.

Han tilkalte videre hjelp fra de to mennene på 27 og 35 år.

Butikkeieren truet selv 19-åringen med en strømpistol, noe hun nektet for i retten.

Ifølge dommen skal hun ha gått mot 19-åringen med den 15–20 centimeter store strømpistolen, samtidig som den gnistret da hun slo den av og på flere ganger.

Vanntortur

De tre mennene på 27, 34 og 35 år er dømt for grov kroppskrenkelse etter at de senere på kvelden straffet 20-åringen med vanntortur, såkalt «water-boarding».

Innbruddstyven ble holdt fast på et bord mens han fikk en t-skjorte over ansiktet. Deretter tømte de tre vann over t-skjorten slik at 20-åringen ikke fikk puste.

Han forklarte selv i retten at han trodde han skulle drukne, og at han fryktet for sitt eget liv.

Preg av mishandling

«Volden er begått av flere i fellesskap og mot en forsvarsløs person. I tillegg bar volden preg av mishandling med en metode som i seg selv ikke medførte fysiske skader, men som helt klart må ha fremstått svært krenkende og skremmende», heter det i dommen fra Lister tingrett.

20-åringen fikk etterhvert lånt penger til å betale tilbake deler av de pengene som var stjålet, og ble deretter sluppet løs. 19-åringen var hentet av sin mor tidligere på kvelden.

Erstatning

De tre mennene som sto bak vanntorturen, samt innehaveren av forretningen, er sammen dømt til å betale erstatning til 20-åringen på 30.000 kroner.

Alle de fem dømte må også betale 2000 kroner hver i saksomkostninger.

– Min klient har ingen kommentar til dommen, sier 20-åringens bistandsadvokat Lars Faye Ree til Fædrelandsvennen.