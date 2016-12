Får masse skryt for å stå fram med sosial angst

– Det er kjempebra at John Erik Sørbø står fram og forteller om sin sosiale angst. Samtidig er det trist at så mange trenger hjelp, sier Borghild Spiten Mathisen, som er leder av Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Vest-Agder.