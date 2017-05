Fant ulovlige revefeller i Agder

VEST-AGDER: – Vi ser ganske alvorlig på saken. Hvis en hunnrev med valper går i fella, kan valpene sulte ihjel, sier Olaf Landsverk, rådgiver i Statens Naturoppsyn (SNO) i Agder.

I løpet av de to siste ukene har SNO funnet to ulovlige revefeller/revebåser i Vest-Agder.

Fellene, som ble funnet i Flekkefjord og Åseral, skal ha stått ute i naturen i lang tid og har inneholdt relativt ferskt åte.

Det skriver SNO i en pressemelding.

Stiller krav

SNO understreker at slik fangst skal foregå i jakttida og at det stilles særegne krav til båsenes utforming. Utformingen skal sørge for at dyret ikke påføres unødvendige lidelser.

Fellene skal blant annet være lystette når de er lukket for å unngå å stresse dyrene. Det skal også være daglig tilsyn med innretningen.

Politianmeldes

I tillegg påpekes det at feller skal merkes med jegerens navn og telefonnummer og at plasseringen skal innrapporteres til kommunen.

Ifølge SNO ble det avdekket brudd på samtlige punkter regelverket, i forbindelse med funnene av de to nevnte båsene. Derfor blir de ansvarlige nå politianmeldt.