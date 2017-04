Fant stjålet lastebil ved barneskole

LILLESAND: Lastebilen ble senere funnet forlatt ved Borkedalen skole. En politipatrulje ble sendt til stedet for å foreta åstedsundersøkelse.

Det var bedriften Sibelco nordic som driver med foredling av mineraler, som eier lastebilen. Produksjonssjef Roy Thomassen i bedriften forteller at lastebilen stod innelåst på et lager, og at den eller de som stjal den, har brutt opp flere låser for å komme inn til den.

Det er snakk om en mellomstor lastebil på 5,5 tonn.

Morten Boswara

– Vi har en stund vært plaget av hærverk som tagging og småtyverier, og mistenker at det er ungdommer som står bak tyveriet. Når det blir snakk om tyveri av biler er det ikke lenger bare rampestreker, sier Roy Thomassen.

Barneskolen der lastebilen ble funnet, ligger ca en kilometer fra bedriften der den ble stjålet.

