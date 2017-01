Fant skimmingutstyr på Sørlandssenteret

KRISTIANSAND: – En kunde som satt i rullestol reagerte på høyden på betalingsautomaten. De kjenner gjerne på boksen på en annen måte enn når man står over automaten. Da begynte jeg å sammenlikne den med de andre terminalene, sier daglig leder Svein Rom ved Café Opus på Sørlandssenteret.

Roms undersøkelser avdekket et nesten identisk lokk som var tredd over den originale betalingsterminalen. Klokken 12.12 mandag ettermiddag ble politiet varslet om skimmingforsøket.

– Både jeg og kunder har reagert på at den har vært litt hard og vanskelig siden romjula, men jeg har tenkt at det bare er vanlig slitasje. Det er nok grunn til å tro at utstyret har vært festet på terminalen siden det tidsrommet, sier Rom.

Han vil informere senterledelsen og de andre butikkene om funnet i kafeen.

Eirin Margrethe Fidje

Skal undersøke utstyret

Politiet ankom kaféen ved 13-tiden, og beslagla utstyret.

– Vi skal gjøre tekniske undersøkelser av utstyret. Dette er én av mange varanter av skimmingutstyr. Noen leser kortstripa, mens andre også leser av pinkoden, sier politibetjent Leif Erik Garthus til Fædrelandsvennens reporter på stedet.

Skimmingutstyr brukes til å svindle kundene. Utstyret leser av informasjonen i kundens betalingskort. På noen varianter må svindlerne hente inn utstyret igjen før kortinformasjonen kan leses av, mens andre varianter kan svindle kundene umiddelbart.

– Dette ble oppdaget fordi boksen da var litt større enn normalt. Det er fare for at flere har blitt svindlet, siden vi ikke vet hvor lenge skimmingutstyret har vært på, sier Garthus.

Eirin Margrethe Fidje

Trakk kortet like før

Servicemedarbeider Anne Kristine Kjendlie i kafeen forteller at hun selv trakk kortet sitt på den aktuelle terminalen kun få timer før skimmingutstyret ble oppdaget.

– Det er skummelt å tenke på at noen har klart å feste utstyret på mens vi har vært her, særlig med tanke på hvor mange det er som bruker kort. Det er ikke mange som betaler kontant lenger. Jeg kommer garantert til å følge bedre med på terminalene, sier Kjendlie.

Operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt sier til Fædrelandsvennen at kunder som frykter at de kan ha blitt svindlet, bør ta kontakt med banken sin.

– De bør ta kontakt med banken sin, og sjekke kontoen sin for å se om det er gjort noen unormale uttak. Om det er det, kan svindelforsøket anmeldes til politiet, sier Stausland.