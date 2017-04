Familiefar fiket til barnas mobber – må i fengsel

Hendelsen fant sted den 6. juni i fjor.

Ifølge dommen fra Aust-Agder tingrett var den domfelte hjemme da hans to barn kom hjem og fortalte om at de hadde havnet i bråk med den fornærmede 13-åringen. Fornærmede skal ha kastet datteras håndkle på vannet, og tatt tak i sønnen og kommet med truende og nedsettende utsagn.

Plagsom atferd

Spesielt sønnen skal ha hatt problemer med fornærmede tidligere, blant annet med til dels alvorlige trusler og plagsom atferd. Dette har ifølge dommen blitt tatt opp med skolen flere ganger, uten at foreldrene har opplevd at det ble gjort noe med.

48-åringen tok med seg sine barn i bilen og kjørte ned til stedet den fornærmede 13-åringen befant seg, og hevder selv at han var hissig og redd da han konfronterte ham, men at han ikke var fysisk med ham. Ifølge forklaringene til fornærmede, et vitne og domfeltes datter skal 48-åringen ha tatt tak i 13-åringens overarmer, lagt ham i bakken og fiket ham over kinnet med flat hånd.

Ifølge datteras forklaring skal han ikke ha truffet skikkelig, kun vært borti med fingertuppene, men ifølge dommen framstår denne forklaringen som preget av lojalitet til faren.

Skremmende

I dommen heter det at det er snakk om en kroppskrenkelse «i det nedre sjiktet av bestemmelsen», men at 48-åringen har som voksen opptrådt skremmende og voldsomt overfor barn som var til stede, og utført en kroppskrenkelse mot en mindreårig gutt.

Domfelte ble dømt for brudd på straffelovens paragraf 271, kroppskrenkelse, og må i fengsel i 30 dager, 14 av dem betinget.

48-åringen ble også dømt for å ha kjørt i 128 kilometer i timen i en 70-sone i desember i fjor, og mister førerkortet i 16 måneder for dette. Domfelte må også betale tre tusen kroner i saksomkostninger.