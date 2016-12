En person lettere skadet i trafikkulykke

BIRKENES: Nødetatene rykket natt til første juledag ut til Vatne på fylkesvei 291 vest for Engesland i Birkenes, der to biler har vært involvert i en ulykke. Vatne ligger like ved kommunegrensa til Iveland.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 00.31. Like over klokken 01 opplyser politiet at en person betegnes som lettere skadet, og blir fraktet til sykehuset i Kristiansand.

Politiet opplyser at en bil som har stått stille på fylkesveien er påkjørt bakfra. Bilen som har forårsaket påkjørselen er tauet bort fra stedet.