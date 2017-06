Dynamitt gikk av – steiner traff bil

KRISTIANSAND: En bil som passerte fikk knust to ruter, men ingen personer kom til skade.

– Vi ser selvfølgelig veldig alvorlig på hendelsen, sier prosjektleder Rolf Ove Lunden i Statens vegvesen.

Samme med Heldal Entreprenør holder de på med et utbedringsarbeid langs Ålefjærveien mot Justvika.

Traff dynamitten

Uhellet skjedde da en gravemaskin meislet i en fjellknaus som stod igjen etter tidligere sprenginger. Noe dynamitt lå trolig fortsatt igjen i et borehullet.

– Vi mener at riktig prosedyre ble brukt i forkant av det som skjedde for å forsikre oss om at det ikke lå dynamittrester igjen. Men så var det altså en del igjen likevel, sier Lunden.

Opprettet sak

Politiet har opprettet sak på forholdet. Arbeidstilsynet er varslet.

– I den videre dialogen med Arbeidstilsynet vil vi finne ut om rutinene må endres for å sikre oss mot at dette ikke skjer igjen, sier Lunden.

