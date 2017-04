Dro fra hus til hus på jakt etter gull

KRISTIANSAND/VENNESLA: I oktober i fjor fant politiet store mengder tyvegods i en hus i Vennesla. Dette var gullklokker og gullsmykker, som stammet fra fem hus i Vennesla og Kristiansand. Til sammen var det verdier for godt over hundre tusen kroner.

Bakgrunnen for ransakingen var at en bil var sett kjørende uten lys. Da politiet stoppet bilen, løp passasjeren fra stedet. Sjåføren, en 27-åring fra Montenegro, ble pågrepet. Passasjeren, som politiet har en antatt identitet på, er etterlyst internasjonalt. Også han er fra Montenegro.

Nektet straffskyld

I en fersk dom legger Kristiansand tingrett til grunn som bevist ut over enhver tvil at 27-åringen kjørte landsmannen til og fra åstedene, lot ham bo hos seg og oppbevare det stjålne gullet der.

Selv nekter 27-åringen for å ha noe med innbruddene å gjøre. Han hevdet i retten at han ikke visste hva landsmannen drev på med og heller ikke at han gjemte gullet i hans hus. Retten trodde ikke på ham og viser blant annet til at han har endret forklaring om forholdet til landsmannen.

Politiforklaring viktig

Det er ikke funnet DNA-spor etter innbruddene. Retten legger vekt på analyse av bompasseringer og bruk av telefon som knytter 27-åringen til flere av åstedene. Det ble også funnet innbruddsutstyr i bilen.

Politiforklaringen til en kamerat av 27-åringen er også avgjørende for dommen. Han beskrev detaljert arbeidsfordelingen mellom sjåføren og den etterlyste personen.

I vitneboksen snudde dette vitnet og forklarte seg til støtte for 27-åringen, men retten mener forklaringen hans framsto som tilpasset for å unngå at kameraten ble dømt.

For medvirkning til fem grove tyverier, samt to forsøk, er 27-åringen dømt til ett og et halvt års fengsel.