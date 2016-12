Drapstruet kjæresten fordi hun ikke ville ta abort: - Jeg trenger ikke forklare æresdrap nå

KRISTIANSAND: Truslene ble framsatt etter at kjæresten ikke gjennomførte en abort. Da hun ble klar over at hun var tre måneder på vei, ønsket 19-åringen, som har familie fra Jemen, at hun skulle ta abort fordi han mente at de to ikke var klare til å bli foreldre, og fordi det ville bringe skam over ham dersom han fikk barn med en kvinne han ikke var gift med. Det ble avtalt tid på sykehus for å ta abort, men fornærmede gjennomførte det ikke. Dette førte til det retten kaller en «opphetet dialog» over blant annet Facebook.

Æresdrap

«Hør på meg jeg har brødre og familie rundt hele Europa enten babyen skal vekk, eller meg deg og babyen skal vekk. Og du vet hvordan muslimer er. Jeg trenger ikke forklare æresdrap nå» var en av meldingene som ble sendt.

Kvinnen ble redd og kontaktet politiet, og 19-åringen ble ilagt besøksforbud.

Meldingen som nevnte æresdrap blir av retten regnet som en drapstrussel. For dette har han blitt dømt til 32 timer samfunnsstraff, og ikke ubetinget fengsel som er vanlig ved alvorlige trusler. Årsaken er at et flertall i retten har lagt vekt på formildende omstendigheter.

– Begge provoserte hverandre

«Det var en krangel mellom tiltalte og fornærmede som nylig hadde vært kjærester, der begge provoserte hverandre, og der det hele kulminerte med at tiltalte satte fram trusler. Fornærmede er ikke spesielt redd for tiltalte i dag, og har trukket tilbake påtalebegjæringen», står det i dommen.

19-åringen ble også dømt for et tyveri han begikk under overnatting hos en bekjent, hvor det ble knust en sparegris for å få tak i penger, samt stjålet klokker, kamera og smykker. For dette må 19-åringen betale 2000 kroner i erstatning. Han ble i tillegg dømt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg om å forlate Flekkefjord sentrum etter å ha laget bråk ved et utested.