Drapssiktet kvinne (47) løslatt fra fengsel

ARENDAL: – Hun løslates fordi vilkårene for å holde henne fengslet ikke lenger er til stede. Politiet opprettholder siktelsen, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Den 47 år gamle kvinnen og hennes 37 år gamle ektemann ble pågrepet 14. februar. Kvinnens 44 år gamle bror ble samme dag funnet død på ekteparets gårdsbruk i Åmli. Mannen skal ha blitt drept flere uker tidligere.

37-åringen har erkjent å ha skutt svogeren, men hevder at det skjedde i nødverge. 37-åringens kone skal ikke ha vært til stede da broren ble drept, men skal ha bidratt til å skjule spor etter drapet.

– Vi har ikke fått noen endelig obduksjonsrapport og kan derfor ikke si noe sikkert om hvordan mannen ble drept, sier Bruvoll.

Holvik, Sondre Steen

Glad for løslatelsen

47-åringens forsvarer, Sol Elden, opplyser at hennes klient er glad for å bli løslatt.

– Det var på høy tid. For henne har det vært viktig at politiet fikk tid til å gjøre sin jobb. Hun har samarbeidet med politiet hele tiden, men er selvfølgelig glad for at hun nå er løslatt, sier Elden.

Elden mener det er sannsynlig at siktelsen mot 47-åringen vil bli frafalt eller endret.

– Det er ikke noe som knytter henne til selve drapshandlingen. Slik jeg ser det er det ikke umulig at siktelsen vil bli endret, sier Elden.

Uklart om drapsvåpen

Politiadvokat Vanja Bruvoll opplyser at politiet, slik saken står nå, legger til grunn at det var 37-åringen som skjøt svogeren, og at 37-åringens kone ikke var direkte involvert i drapet.

– For henne handler siktelsen om medvirkning. Hva som blir resultatet til slutt avhenger av hva som kommer frem i den videre etterforskningen, sier Bruvoll.

Hun opplyser at politiet håper obduksjonsrapporten vil gi svar på hva slags våpen som ble brukt til å ta livet av 44-åringen.

– Siktede har fortalt hva slags våpen som er brukt, men vi vet ikke om dette våpenet eksisterer eller om det faktisk er drapsvåpenet. Vi håper obduksjonsrapporten vil avklare våpentype og kaliber, sier Bruvoll.