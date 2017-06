Drapssak går for lukkede dører

KRISTIANSAND: Kristiansand tingrett besluttet tirsdag at rettssaken mot 16-åringen, som har erkjent at han drepte Tone Ilebekk (48) og Jakob Abdullahi Hassan, skal gå for lukkede dører. Det innebærer at tilhørere ikke får lov til å være til stede når den tiltalte 16-åringen og andre skal forklare seg i retten.

Tingrettsdommer Ben Fegran har besluttet at pressen kan være til stede. Noen av de to ofrenes familiemedlemmer og støttepersoner har også fått tillatelse til å følge hovedforhandlingene som starter mandag.

Tiltaltes alder avgjørende

Det er 16-åringens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, som har anmodet retten om å lukke dørene. Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, har ikke hatt innvendinger til forsvarerens anmodning.

Bistandsadvokatene til de avdødes etterlatte har motsatt seg begjæringen. De har samtidig bedt om å gjøre unntak for enkelte familiemedlemmer og støttepersoner, dersom retten kom frem til at dørene skulle lukkes.

Alle rettsmøter er i utgangspunktet offentlige, men det kan gjøres unntak av ulike grunner. Ifølge domstolloven kan et rettsmøte lukkes dersom den siktede er under 18 år. I dette tilfellet har retten kommet frem til at den tiltaltes alder alene er tilstrekkelig for å kunne lukke dørene.

Sju personer får tillatelse

Retten viser samtidig til at domstolloven åpner for at personer som ikke er direkte knyttet til saken kan gis anledning til å være til stede, dersom det foreligger særlige grunner.

I kjennelsen skriver tingrettsdommer Fegran at pressen har en åpenbar interesse av å følge hovedforhandlingene. Fegran slår også fast at de sju personene som bistandsadvokatene har nevnt har en nær tilknytning til de avdøde og deres familier, og at de derfor kan være til stede.

Det er satt av tre dager til rettssaken som starter i Kristiansand tingrett mandag.