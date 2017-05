KRISTIANSAND: Nå må den 40 år gamle mannen sone 120 dager i fengsel for forholdet, etter å ha blitt dømt i Kristiansand tingrett.

Det var natt til 5. oktober 2015, at naboer varslet nødetatene om en husbrann i Vågsbygd.

Da politi og brannvesen ankom stedet sto det flammer ut av vinduer i andre etasje. Vinduer sto åpne og dørene var ulåste. Ingen personer befant seg i huset.

Fyrte opp bål

I dommen kommer det fram at mannen antente to bål, slik at brannen oppstod. Huset fikk omfattende skader, og omfanget ble i ettertid beregnet til over 1,6 millioner kroner.

Før brannen, på sommeren i 2015, ble eneboligen lagt ut for tvangssalg, på grunn av mislighold av huslånet. Tvangssalget skulle gjennomføres som medhjelpersalg.

I det første møtet med eiendomsmegleren forklarte mannen at huset sto uforsikret. Deretter skal han ha uttalt at han ville brenne ned huset, slik at banken ikke fikk penger. Mannen forklarte i retten at han sa dette for å få oppmerksomhet.

Tvangssalg

Megleren sørget for at huset ble forsikret gjennom Gjensidige, etter det første møtet.

Mannen var oppført som eneeier, men leide ut boligen i lengre tid.

1. oktober ble leieavtalen med de siste leietakerne sagt opp. Noen dager senere skulle mannen inn til soning for en annen dom.

Retten mener det er påfallende at 40-åringen sa opp leieforholdet og fjernet eiendeler fra huset i dagene før brannen.

Erkjenner ikke straffskyld

Mannen erkjenner ikke straffskyld for forholdet, men retten viste til at mannen har avgitt ulike forklaringer etter brannen og festet ikke lit til hans forklaring.

Retten har vurdert det som straffeskjerpende at Gjensidige ble utsatt for et tap på over 1,6 millioner kroner. At mannen tidligere er domfelt, blant annet for tyveribedrageri er også skjerpende.

I tillegg til fengselsstraffen, er mannen dømt til å betale 1.675.649 kroner i erstatning til Gjensidige forsikring ASA.