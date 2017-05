LYNGDAL: En mann av utenlandsk opprinnelse i 30-årene er i Lister tingrett dømt til 15 dagers fengsel etter at han rettet en bombetrussel mot en buss i Lyngdal 17. januar i år.

Før han gikk av bussen, som var på vei fra Kvinesdal til Lyngdal, skrev han en lapp med teksten «Mother fucker there is a bomb on this bus», og la den igjen bakerst i bussen.

Det var Avisen Agder som omtalte dommen først.

Tilkalte bombegruppa

Det var bussjåføren som oppdaget lappen, og meldte fra til politiet. Et større apparat bestående av flere politifolk, bombegruppa i Oslo samt politiets stabssjef og operasjonsleder ble satt i gang for å finne ut om bombetrusselen var reell eller ikke.

I mellomtida måtte busselskapet sette inn ekstra buss til å dekke inn den aktuelle ruten. I dommen blir lappen betegnet som egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Samme kveld ringte den nå dømte mannen til politiet, og forklarte hva han hadde gjort. Han hadde da skjønt at trusselen hadde fått større konsekvenser enn tilsiktet. At han selv bidro til oppklaring av saken, har vært formildende for mannen i tingretten. Uten denne tilståelsen, ville han måtte sone rundt 30 dager i fengsel, heter det i dommen.

Mannen har tatt betenkningstid på spørsmål om anke. Fristen for å anke dommen går ut 30. mai.