Dømt for overgrep mot datteras venninne

KRISTIANSAND: Da saken var oppe i Kristiansand tingrett nektet mannen i 40-årene straffskyld.

Men i den ferske dommen bemerker retten at mannens forklaring ikke framstår som troverdig, og at de tror helt og fullt på den fornærmede jenta.

Det var ingen vitner til de to tilfellene av seksuelle handlinger som han er funnet skyldig i å ha begått mot den sju år gamle jenta.

Mens mannen vaklet i sin forklaring og hadde problemer med å huske, mener retten at jenta hele tiden forklarte seg nøkternt og detaljert.

Det første hendelsen fant sted da jenta overnattet hos sin venninne, mannens datter. De to jentene hadde tullet mye ved leggetid, og ble derfor plassert på hvert sitt rom.

Mens hun lå i senga til dattera, tok mannen hånda under dyna og befølte henne. Hun har forklart at hun etterpå bare tenkte på å dra hjem, men at hun var redd for hvordan venninnens far ville reagere.

Hendelse nummer to skjedde under et annet besøk på dagtid. Da venninnen gikk på butikken sammen med sin mor, ble jenta igjen for å hoppe på trampolinen.

Hun hørte bråk fra garasjen og gikk for å se. I garasjen ble hun bedt om å lukke øynene. Mannen tok da hånden hennes og plasserte den på hans kjønnsorgan.

Det gikk et knapt år før jenta våget å fortelle om overgrepene til sin mor. Jenta skrev da ned hendelsen på en lapp.

I dommen kommer det fram at mora tok noen grep for å unngå å påvirke jentas forklaring. Hun var bevisst på ikke å legge ord i munnen på henne og spurte ikke om detaljer om hendelsen.

Moren undersøkte også om det jenta hadde skrevet, var noe hun hadde hørt på skolen. Det ble da klart at helsesøster ei uke i forveien hadde holdt foredrag om seksuelle overgrep og forklart at barne måtte fortelle om «eventuelle hemmeligheter».

Mannen er dømt til sju måneders fengsel, i tråd med aktors påstand. Dersom dommen blir stående, må han ut med 60.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.