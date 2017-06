Døde etter hjertestans under Nordsjørittet

Rittleder Odd Skjærseth bekreftet overfor Aftenbladet lørdag at to menn var transportert til sykehuset med hjerte- og lungeproblemer. SUS melder at de ene av de to, en mann født i 1965, døde på sykehuset søndag morgen.