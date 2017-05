Dark Room: 33 nye overgrepssaker, hundrevis av barn utnyttet og misbrukt

BERGEN/KRISTIANSAND: Det bekrefter leder felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning, Gordon Andrew Petterson til Fædrelandsvennen.

Fra før har Agder politidistrikt etterforskningen i én av sakene i den omfattende Dark Room-etterforskningen.

Politiet ser at direkteoverførte overgrep mot utenlandske barn øker - og sier minst 300 barn er grovt seksuelt utnyttet og misbrukt.

Det kommer frem i en pressemelding fra Vest politidistrikt tirsdag. De fleste sakene omfatter deling, produksjon eller befatning med overgrepsmateriale, ifølge politiet.

33 nye saker siden i november

Siden prosjektet startet i januar 2016 har operasjon Dark Room enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn, melder Vest politidistrikt.

Siden pressekonferansen i november i fjor er det opprettet 33 nye saker i prosjektet. 13 av disse sakene tilhører Vest politidistrikt og 20 av de nye sakene er sendt til andre politidistrikt.

Minst 300 barn

Noen saker gjelder fysiske seksuelle overgrep mot barn eller live-streaming av seksuelle overgrep mot barn bosatt i utlandet.

Politiet har flere saker som gjelder live-streaming av seksuelle overgrep mot barn, og Kripos bistår Vest politidistrikt i disse sakene. De fleste er lokalisert på Filippinene.

Minst 300 barn har blitt grovt seksuelt utnyttet og misbrukt, flere av dem spedbarn. Flere av overgrepene fremstår som tortur, ifølge politiet.

– Det kan virke som om den geografiske avstanden og bruken av webkamera, gjør at handlingene blir mer brutale, mener de.

Oppskriften på hvordan man skal gå frem deles på nettet. Prisen overgriperen betaler er mellom 20 og 50 dollar.

Cam-tjenester

Politiet opplyser at det brukes ulike kameratjenester for gjennomføring av overgrepene via webkamera eller til etablering av kontakt mellom kjøper og selger.

Dette er cam-tjenester som markedsfører at de selger sex show med voksne. Etterforskningen viser at disse tjenestene også blir benyttet av seksuelle overgrep mot barn.

– Vi ser at cam-tjenestene kan ta mellom 40 til 70 prosent av det gjerningspersonen betaler for overgrepet. Selskapene som driver denne typen cam-tjenester er lokalisert ulike steder i verden. I hvilken grad selskapene er kjent med at tjenestene deres benyttes til slike overgrep, vet vi foreløpig mindre om, skriver politiet i pressemeldingen.

«Reiseguide» med tips om overgrep I flere av sakene ser politiet at gjerningspersonene chatter med personer bosatt i utlandet, om å reise til utlandet for å begå fysiske overgrep mot barn. Det chattes om pris og om hva gjerningspersonene skal få lov å gjøre av seksuelle overgrep mot barnet, ifølge politiet.

«I en av sakene har vi i et kryptert beslag funnet beskrivelser av fremgangsmåter og priser for å begå seksuelle overgrep mot barn. Beskrivelsene fremstår som en reiseguide med tips til de som ønsker å reise til utlandet for å begå seksuelle overgrep mot barn», heter det i pressemeldingen.

Så langt er seks saker påtaleavgjort, tre med tilståelsesdom. Det er tatt ut tiltalebeslutning i to saker og en sak er avgjort med forelegg. En av disse sakene gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn.

De øvrige sakene gjelder befatning med overgrepsmateriale via chat og/eller bildedeling. Videre er fem saker ferdig etterforsket, men ikke påtaleavgjort.

– Trigger hverandre til overgrep

Politiet skriver at de er bekymret for at personer med seksuell interesse for barn finner hverandre. Det blir en arena for dem til å dyrke denne interessen, mener politiet.

– De bryter ned hverandres barrierer mot å begå seksuelle overgrep mot barn. Vi har eksempelvis en sak der gjerningspersonen forklarer at han begikk seksuelle overgrep mot egne barn etter å ha bli trigget gjennom å ha chattet med likesinnede. Vi har i etterforskningen fokus på om slik chatting gir grunnlag for å ta ut siktelse for medvirkning, skriver Vest politidistrikt.