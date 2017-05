Cultiva-stipend til Halvorsen

KRISTIANSAND: Cultiva Ekspress delte fredag ut to talentstipend, innenfor idrett og kunst. Idrettsstipendet gikk til U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen, mens kunststipendet gikk til Timo Helmers for VIVID-festivalen.

– Årets talentstipend fra Cultiva Ekspress Idrett går til en utøver som på tross av sin unge alder allerede har etablert seg i toppen i en av verdens tøffeste idrettsgrener. Årets talentstipend på 50 000,- går til sykkeltalentet Kristoffer Halvorsen for hans fremragende prestasjoner og resultater, sa styreleder Ansgar Gabrielsen under utdelingen fredag.

Gjennombrudd i fjor

Halvorsen slo for alvor gjennom i fjor. Han tok bronse under landeveisrittet i seniorklassen i NM og sølv i gaterittet i U23-klassen. Senere i sesongen vant han blant annet proffrittet Grand Prix d´Isbergues før han gikk til topps i landeveisrittet i U23-VM.

Halvorsen var ikke til stede under utdelingen, men kom med en videohilsen til Cultiva-styret.

– Tusen takk for at jeg fikk tildelt dette stipendet. Det setter jeg utrolig pris på, og dette hjelper meg langt i satsingen min, sa 21-åringen i videoen.

Stipend til VIVID-festivalen

Talentstipendet fra Cultiva Ekspress Kunst gikk til Timo Helmers, for arbeidet med VIVID-festivalen. Festivalen arrangeres i år for tredje gang, med base på Aladdin. Festivalen er den eneste post-rock-festivalen av sitt slag i Norden.

– VIVID er et godt eksempel på hvordan en lokal satsning på en spesialisert og smal sjanger kan være en vei til suksess. Ved å kompromissløst rendyrke det smale har VIVID oppnådd nettverk, anerkjennelse og publikumsoppmerksomhet langt utenfor Kristiansands og Norges grenser, sa Gabrielsen, før han delte stipendet ut til Helmers.

– Tusen takk for at vi fikk denne prisen. Det er en stor overraskelse for oss. Det er en stor ære, og vi er veldig stolte. Og stipendet på 50.000 kroner kommer godt med, slik at vi kan booke større artister fremover, sa Helmers.