Bygningsbrann i Lillesand

LILLESAND: Brannvesenet i Kristiansand og i Lillesand har rykket ut til en bygningsbrann i Østregate i Lillesand sentrum.

Brannen er nå under kontroll, og det er ikke lenger fare for spredning.

Klokken 21.56 melder politiet at det er fare for at bygningen kan kollapse. Røykdykkere blir ikke sendt inn i bygget på grunn av dette.

Morten Boswarva

Brannen er i et leilighetskompleks med garasje, og brannvesenet opplyser at alle beboerne skal være ute av bygningen.

Meldingen om brannen kom klokka 21.11. Det var stor spredningsfare en periode. Brannen er i et tettbebygd område, med flere gamle trehus.

Artikkelen oppdateres.