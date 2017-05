Bremset opp for fotgjenger - MC-fører veltet

ARENDAL: Klokken 15.23 fikk politiet melding om en trafikkulykke ved Esso på Havstad i Arendal.

– MC-fører kjøres i ambulanse til Arendal sykehus. Skadeomfang er uavklart, opplyser politiet.

– Bil har bremset opp for fotgjengere. MC har også bremset opp, men veltet. Det har ikke vært sammenstøt mellom MC og bil, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Et vitne på stedet opplyser til Fædrelandsvennen at det var et barn som gikk over veien, da bilen bremset opp.

Trafikkulykken har skjedd like ved fotgjengerfeltet, der en gutt ble påkjørt da han skulle krysse veien tidligere i år.

Oppdateres.