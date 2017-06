Brannvesenet slukket bygningsbrann

ARENDAL: Brannvesenet slukket tirsdag morgen brann i et nærings- og leilighetsbygg på Torbjørnsbu, etter at det brøt ut brann hos en bedrift som selger bakerovner. Brannen ble varslet klokken 03.51 natt til tirsdag.

To personer ble evakuert, og kunne selv gå ut av bygget da brannen brøt ut. De hadde ikke behov for medisinsk hjelp, skaffet seg annet husrom for resten av natta.

– De kan ikke flytte inn i leilighetene slik det er nå, men har fått lov til å gå inn og hente noen eiendeler, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt.

Ernest Boswarva

Bakerovn

Brannmester for Moland stasjon, Arne Kristen Bentzen, sier til Fædrelandsvennen at det har brent i et piperør fra en innvendig montert bakerovn i næringsdelen av bygget. Leilighetene ligger i etasjen over.

– Det drives utsalg av bakerovner i delen der det har brent, og vi kan konstatere at det har brent i tilknytning til ei pipe eller et piperør fra en innvendig montert bakerovn, sier han.

Brannvesenet måtte rive deler av kledningen på den ene veggen for å komme inn til brannen.

– Det har ikke vært fare for noen spredning utenom branntilløpet i ytterveggen. Bygget er påført noe røykskader, men vi har klart å begrense vannskadene til det minimale. Stasjonen fikk tidlig varsling, og vi hadde godt med folk ute, så det ble håndtert greit, sier brannmesteren.

Foreløpig er brannårsaken uklar, men politiet oppretter sak på forholdet. Formo opplyser at politiet trolig vil undersøke åstedet i løpet av uka.