ARENDAL: Brannen ble varslet klokken 03.51. To timer senere meldte politiet at brannen er under kontroll.

Bygget det brenner i er et næringsbygg med lagerdel og noen leiligheter. To personer ble evakuert, og kunne selv gå ut av bygget da brannen brøt ut. De har skaffet seg annet husrom for resten av natta.

Foreløpig er brannårsaken uklar, men politiet oppretter sak på forholdet.

Saken oppdateres.