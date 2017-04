KRISTIANSAND: Politiet ble varslet om brannen klokken 22.55 fredag kveld. Det er fortsatt røykutvikling på stedet, men brannvesenet har kontroll på branntilløpet.

Politiet har også kontroll på alle beboerne på adressen.

Politiet melder at brannen har startet under parkettgulvet i bygningen. Huset blir nå luftet ut for røyk.

Saken oppdateres.