Brann ved høyspentlinje

VENNESLA: Brannvesenet ble først varslet om røykutvikling under ei høyspentlinje ved Samkom i Vennesla. På stedet kunne mannskapene raskt slå fast at det brenner i vegetasjonen.

– Vi har foreløpig kontroll på brannen, så lenge vinden er på vår side. Det er en del skiftende vindretning her, sier utrykningsleder Stein Henry Larsen i Kristiansandregionen brann og redning (KBR) Vennesla.

200 mål berørt

Han anslår at rundt 200 mål er berørt av brannen. Det brenner i vegetasjonen under høyspentlinja på heia vest for fylkesvei 405.

– Da 110-sentralen fikk første melding om brann, fikk vi beskjed om at det brant langs høyspentlinja mellom Samkom og Birkenes. Vi måtte derfor leite etter brannen, men skjønte raskt at det var på heia vestover, sier Larsen.

At det brenner under høyspentledninger gjør at slukkearbeidet er alt annet enn risikofritt for mannskapene.

– Det er ikke fare for at selve brannen skal komme i konflikt med høyspentlinja, men det er skumlere for mannskapene. Jeg har bedt alle som holder i en vannslange om å holde den i bakken, sier utrykningslederen.

Bratt terreng

Han opplyser at Statnett er på vei for å vurdere situasjonen. Brannvesenet har kjørt 6–700 meter inn på heia, der de henter vann fra ei tjønn. Derfra trekkes vannslangene ytterligere 300 meter inn på heia ved hjelp av sekshjulinger og fysisk kraft.

– Fra tjernet er det ganske bratt å klatre. Jeg vil anslå at mannskapene har klatret rundt 50–60 høydemeter. Området der det brenner er derimot ganske flatt, opplyser Larsen.

Tolv mann fra KBR Vennesla jobber med å slukke brannen. Larsen sier at slukningsarbeidet vil vare i flere timer utover kvelden.

Hank Joreid

Også Agder Energi er på stedet, mens politiet er på vei. Brannen ble varslet klokken 18.10.

Saken oppdateres.